Erste Lego-Sets Shrek steiniern das berühmte Oger-Esel-Paar von DreamWorks

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Es ist schon eine Weile her, dass Shrek die Aufmerksamkeit der Kinobesucher auf sich zog, aber in naher Zukunft wird sich das ändern, wenn das lang erwartete nächste animierte Kapitel erscheint. Um die Fans auf das vorzubereiten, was zweifellos ein Kassenerfolg werden wird, haben sich DreamWorks und Lego nun zusammengeschlossen, um den ikonischen grünen Oger und seine engsten Gefährten zu brickisieren.

Zwei neue Lego-Sets Shrek wurden vorgestellt, von denen eines eine komplexere dekorative Figur und das andere kinderfreundliche Brickheadz ist, sodass Fans aller Generationen mitmachen können.

Das Haupt- und größere Set ist das Shrek, Esel und der gestiefelte Kater – das mit 1.403 Teilen eine Statue der drei ikonischen Helden erschafft, die 24 cm hoch, 21 cm breit und 16 cm tief ist. Dieses Set kostet £109,99/€119,99 und ist eine schöne Ergänzung für jede Kollektion, die du erweiterst.

Was die Brickheadz-Option betrifft, so gehören Shrek, Esel und Gingy (der Lebkuchenmann) dazu, und die drei Figuren werden mit 259 Teilen zu kompakteren, separaten Figuren mit 8 cm Höhe. Diese erschwinglichere Option kostet £19,99/€24,99.

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Beide Sets werden am 1. Juni veröffentlicht, aber du kannst beide ab heute vorbestellen. Wirst du eines deiner Sammlung hinzufügen?