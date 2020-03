Erste Episode von Life is Strange 2 könnt ihr jetzt als Demo ausprobieren

Square Enix hat heute eine spielbare Demoversion von Life is Strange 2 veröffentlicht, die ab sofort auf PC-, PS4- und Xbox-One-Spieler wartet. Zum Herunterladen müsst ihr in den jeweiligen Shops auf die erste Episode klicken und von dort aus die Schaltfläche zum Herunterladen der Demo finden. Das Hauptspiel ist ein episodisches Abenteuer, das in fünf Kapitel unterteilt ist. Die einzelnen Abschnitte könnt ihr separat für 8 Euro kaufen, das Komplettpaket gibt es für 40 Euro. Wer mehr über Life is Strange 2 erfahren möchte, den empfehlen wir einen Blick in unsere Kritik (es gibt auch eine spoilerfreie(re) Version davon), ihr könnt dank dieser Gelegenheit aber auch einfach in das Spiel hineinschnuppern.

