Erste bestätigte Todesfälle im größten Cyclosporiasis-Ausbruch der USA

HQ

Was sich zum größten Cyclosporiasis-Ausbruch in der Geschichte der Vereinigten Staaten entwickelt hat, hat die ersten Todesfälle verursacht. Zwei Personen in Michigan sind an Problemen im Zusammenhang mit der Krankheit gestorben, obwohl das Gesundheitsministerium des Bundesstaates vermerkt, dass sie ebenfalls Vorerkrankungen hatten.

Cyclosporiasis, eine Darmerkrankung, die durch den Parasiten Cyclospora verursacht wird, ist normalerweise nicht lebensbedrohlich, aber in diesem Fall hat sie den Tod von zwei Menschen mit gesundheitlichen Problemen verursacht, die möglicherweise stark von der Krankheit und der damit verbundenen Dehydrierung betroffen waren.

Der Ausbruch, der inzwischen in neun US-Bundesstaaten entdeckt wurde, wird mit Eisbergsalat aus Taylor Farms in Mexiko in Verbindung gebracht und anschließend in Taco Bell-Restaurants im ganzen Land serviert. Der Salat wurde inzwischen zurückgerufen, aber die FDA-Behörden prüfen weiterhin andere mögliche Ursachen (laut Reuters).

Der aktuelle Ausbruch hat dazu geführt, dass die Fälle von Cyclosporiasis in den USA auf den höchsten Wert aller Zeiten gestiegen sind, da es einer der größten Fälle lebensmittelbedingter Krankheiten in der Geschichte des Landes ist. Bis Ende Juli wurden mehr als 6.700 laborbestätigte Fälle festgestellt, und Tausende weitere sind noch nicht bestätigt. Michigan ist der am stärksten betroffene Bundesstaat, und die Behörden versuchen weiterhin herauszufinden, welche anderen Lebensmittel außer dem Taylor Farms-Salat den Parasiten enthalten könnten.