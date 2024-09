Erscheint Fretless: The Wrath of Riffson vor August 2025?

HQ

In den letzten beiden Gamescoms hatte ich den Luxus, zum Stand von Playdigious zu gehen, um mir Fretless: The Wrath of Riffson anzusehen. Bei der diesjährigen Veranstaltung gab es ein Interview mit Axel Dauvergne, dem Marketingdirektor des Publishers Playdigious, in dem er ein wenig darüber sprach, wann wir mit dem Debüt des Pixel-Rhythmus-Abenteuers rechnen können.

Am Ende des Interviews haben wir Dauvergne nach den Veröffentlichungsplänen für Fretless gefragt, worauf er antwortete: "Es wird auf Steam erscheinen. Und vielleicht werden wir danach sehen. Aber es wird definitiv auf Steam veröffentlicht und wir erforschen im Grunde Konsolen und alles. Aber es sollte nach dem Start gehen."

Interessanterweise fügte Dauvergne nach der Erwähnung, ob wir auf der Gamescom 2025 über Fretless sprechen werden, noch einen drauf: "Vor dem Start sollte es keine weiteren Gamescom-Interviews mit Fretless geben."

Obwohl also noch keine offiziellen Informationen über den Start bekannt gegeben wurden, können wir uns darauf freuen, dass Fretless vor der Gamescom 2025 Ende August auf dem PC erscheint und danach vielleicht auf Konsolen und weiteren Plattformen.