Derzeit entwickelt Arc System Works nicht nur das neue Guilty Gear: Strive, sondern auch Granblue Fantasy: Versus, das Anfang des kommenden Monats in Japan erscheint. Wir haben diese Woche das sehr hübsche Intro-Video für das Beat'em Up gesehen und das macht richtig Bock auf den westlichen Release. Der Trailer bietet ein wenig Gameplay und einen Einblick in den auffälligen visuellen Stil des Studios, sowie einige der enthaltenen Charaktere.

