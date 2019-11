Release-Fenster von Granblue Fantasy: Versus steht in Europa

Arc System Works sind beim Thema Kampfspiele echte Profis, denn ihnen gelingt es nicht nur auf technischer Ebene komplexe und tiefgreifende Beat 'em Ups herzustellen, sie zaubern gleichzeitig einen Augenschmaus nach dem Nächsten auf die Leinwand. In Kooperation mit Cygames entwickeln die Japaner einen weiteren 3D-Titel mit schickem 2D-Comic-Look, basierend auf dem Granblue-Fantasy-Franchise. Dieses Game wurde heute grob für den europäischen Markt datiert, denn hier in Europa schlägt der Titel im ersten Quartal 2020 auf der Playstation 4 auf.

Granblue Fantasy: Versus wird sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch vertont werden. Neben verschiedenen Handelsversionen wurden Vorbestelleroptionen angerissen, in denen die Rede von verschiedenen Währungssystemen ist (einige sind wohl für das Mobile Game Granblue Fantasy gedacht). Farbpakete und PS4-exklusive Avataren/Designs gibt es ebenfalls, außerdem werden in einem Charakter-Pass fünf zusätzliche Spielfiguren in das Spiel gelangen - genauere Details dazu werden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Es folgen viele bunte Screenshots, einige zeigen den enthaltenen RPG-Modus: