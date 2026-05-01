Ergebnisse der Europa League und Conference League aus den Halbfinals

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Am Donnerstagabend fand das Hinspiel der Halbfinals der Europa League und Conference League in der Europa League und Conference League statt, der zweiten und dritten Liga der UEFA-Klubwettbewerbe. In der Europa League gingen Braga und Nottingham Forest dank ihres Heimvorteils knapp in Führung und müssen das Ergebnis im Rückspiel nächste Woche verteidigen.

In der Conference League besiegte der Favorit Crystal Palace Shakhtar Donezk mit einem Zwei-Tore-Vorsprung, der fast endgültig sein könnte, während Rayo Vallecano in Madrid Straßburg mit der tobenden Unterstützung des Arbeiterviertels südlich Spaniens besiegte, das in ganz Europa Schlagzeilen macht. Jedenfalls wird alles nächste Woche entschieden...

Europa-League-Ergebnisse vom 30. April:



Braga 2:1 Freiburg



Nottingham Forest 1:0 Aston Villa



Conference League Ergebnisse vom 30. April:



Schachtar Donezk 1-3 Kristallpalast



Rayo Vallecano 1:0 Straßburg



Halbfinale der Europa League am 7. Mai



Aston Villa gegen Nottingham Forest: 21:00 MESZ, 20:00 BST



Freiburg gegen Braga: 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST



Conference League Halbfinale am 7. Mai



Straßburg gegen Rayo Vallecano: 21:00 MESZ, 20:00 BST



Crystal Palace gegen Shakhtar Donezk: 21:00 CEST, 20:00 BST

