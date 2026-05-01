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Ergebnisse der Europa League und Conference League aus den Halbfinals
Nottingham Forest, Braga, Rayo Vallecano und Crystal Palace gewinnen die erste Runde der Halbfinals in den Europa- und Conference-Ligen.
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Am Donnerstagabend fand das Hinspiel der Halbfinals der Europa League und Conference League in der Europa League und Conference League statt, der zweiten und dritten Liga der UEFA-Klubwettbewerbe. In der Europa League gingen Braga und Nottingham Forest dank ihres Heimvorteils knapp in Führung und müssen das Ergebnis im Rückspiel nächste Woche verteidigen.
In der Conference League besiegte der Favorit Crystal Palace Shakhtar Donezk mit einem Zwei-Tore-Vorsprung, der fast endgültig sein könnte, während Rayo Vallecano in Madrid Straßburg mit der tobenden Unterstützung des Arbeiterviertels südlich Spaniens besiegte, das in ganz Europa Schlagzeilen macht. Jedenfalls wird alles nächste Woche entschieden...
Europa-League-Ergebnisse vom 30. April:
- Braga 2:1 Freiburg
- Nottingham Forest 1:0 Aston Villa
Conference League Ergebnisse vom 30. April:
- Schachtar Donezk 1-3 Kristallpalast
- Rayo Vallecano 1:0 Straßburg
Halbfinale der Europa League am 7. Mai
- Aston Villa gegen Nottingham Forest: 21:00 MESZ, 20:00 BST
- Freiburg gegen Braga: 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST
Conference League Halbfinale am 7. Mai
- Straßburg gegen Rayo Vallecano: 21:00 MESZ, 20:00 BST
- Crystal Palace gegen Shakhtar Donezk: 21:00 CEST, 20:00 BST