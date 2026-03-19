Ergebnisse der Achtelrunde der UEFA Conference League und bestätigte Unentschieden für das Viertelfinale
Ein Team aus jedem Land, in sehr engen Spielen mit wenigen Toren.
Das Achtelfinale der UEFA Conference League endete am Donnerstag, und wir kennen die letzten acht Teams des Wettbewerbs, eines aus jedem Land: England, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ukraine und die Niederlande.
Shakhtar, Alkmaar, Crsystal Palace, Fiorentina, Rayo Vallecano, AEK Athen, Mainz und Straßburg kommen in die nächste Runde. Alkmaar erzielte das beste Ergebnis mit 6:1 in der Gesamtwertung, während der Rest nur mit zwei Toren Vorsprung gewann, was für spannende Spiele in der nächsten Runde sorgen sollte.
Hier sind die Ergebnisse der Conference League-Spiele am Donnerstag, den 19. März:
Ergebnisse der Conference League Achtelfinale:
- AEK Athen gegen Celje: 0:2 (4:2 im Gesamtergebnis)
- AEK Larnaca gegen Crystal Palace: 1-2 (1-2 im Gesamtergebnis)
- Mainz gegen Sigma Olomouc: 2:0 (2:0 im Gesamtergebnis)
- Raków gegen Fiorentina: 1:2 (2:4 im Gesamtergebnis)
- Rayo Vallecano gegen Samsunspor: 0-1 (3-2 im Gesamtergebnis)
- Shakhtar gegen Lech Poznań: 1:2 (4:3 im Gesamtergebnis)
- Sparta Praha gegen AZ Alkmaar: 0-4 (1-6 in der Gesamtwertung)
- Straßburg gegen Rijeka: 1:1 (3:2 in der Gesamtwertung)
Auch die Begegnungen für die Viertelfinals wurden definiert:
- Shakhtar Donezk – AZ Alkmaar
- Kristallpalast – Fiorentina
- Rayo Vallecano – AEK Atenas
- Mainz – Straßburg
Wer glaubst du, wird die Conference League gewinnen? Das Viertelfinale findet am 9. und 16. April statt.