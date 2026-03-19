Ergebnisse der Achtelrunde der UEFA Conference League und bestätigte Unentschieden für das Viertelfinale

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Das Achtelfinale der UEFA Conference League endete am Donnerstag, und wir kennen die letzten acht Teams des Wettbewerbs, eines aus jedem Land: England, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ukraine und die Niederlande.

Shakhtar, Alkmaar, Crsystal Palace, Fiorentina, Rayo Vallecano, AEK Athen, Mainz und Straßburg kommen in die nächste Runde. Alkmaar erzielte das beste Ergebnis mit 6:1 in der Gesamtwertung, während der Rest nur mit zwei Toren Vorsprung gewann, was für spannende Spiele in der nächsten Runde sorgen sollte.

Hier sind die Ergebnisse der Conference League-Spiele am Donnerstag, den 19. März:

Ergebnisse der Conference League Achtelfinale:



AEK Athen gegen Celje: 0:2 (4:2 im Gesamtergebnis)



AEK Larnaca gegen Crystal Palace: 1-2 (1-2 im Gesamtergebnis)



Mainz gegen Sigma Olomouc: 2:0 (2:0 im Gesamtergebnis)



Raków gegen Fiorentina: 1:2 (2:4 im Gesamtergebnis)



Rayo Vallecano gegen Samsunspor: 0-1 (3-2 im Gesamtergebnis)



Shakhtar gegen Lech Poznań: 1:2 (4:3 im Gesamtergebnis)



Sparta Praha gegen AZ Alkmaar: 0-4 (1-6 in der Gesamtwertung)



Straßburg gegen Rijeka: 1:1 (3:2 in der Gesamtwertung)



Auch die Begegnungen für die Viertelfinals wurden definiert:



Shakhtar Donezk – AZ Alkmaar



Kristallpalast – Fiorentina





Rayo Vallecano – AEK Atenas



Mainz – Straßburg



Wer glaubst du, wird die Conference League gewinnen? Das Viertelfinale findet am 9. und 16. April statt.