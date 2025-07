Erdbeben der Stärke 8,8 erschüttert den russischen Fernen Osten und führt zu Tsunami-Warnungen über dem Pazifik

HQ

Über Nacht wurde der Pazifik erschüttert, als ein massives Erdbeben der Stärke 8,8 den russischen Fernen Osten erschütterte und sich in der Nähe der Stadt Petropawlowsk-Kamtschatski ereignete. Dieses gewaltige Beben führte natürlich zu Befürchtungen über einen herannahenden Tsunami, und Warnungen wurden jetzt über Hawaii, Japan, die Westküste der Vereinigten Staaten, andere Pazifikinseln und mehr veröffentlicht, wobei einige Gebiete bereits kleinere Tsunami-Wellen registrierten, die auf ihre Küsten trafen.

Laut Reuters sind Wellen von bis zu fünf Metern Höhe auf die russische Halbinsel Kamtschatka getroffen, während die hawaiianischen Inseln mit Wellen von 1 bis 1,2 Metern Höhe konfrontiert waren. Es gibt immer noch berechtigten Grund zur Besorgnis, so sehr, dass vor allem die Einwohner von Hawaii aufgefordert wurden, "Maßnahmen zu ergreifen" und über der Erde in den vierten Stock der Gebäude zu gelangen, wobei die Küstenwache sogar Schiffe aus dem Hafen bringt. Drüben in Japan geschieht das Gleiche, da ein Teil der Ostküste zur Evakuierung aufgefordert wurde.

Die Wellen, die Kamtschatka getroffen haben, waren glücklicherweise nicht allzu zerstörerisch, da sie hauptsächlich den Hafen und eine nahe gelegene Fischverarbeitungsanlage überflutet haben, und das Gleiche wurde über das Beben und die folgenden Erschütterungen berichtet, wobei bisher keine Toten oder schweren Verletzten gemeldet wurden. Selbst die meisten Gebäude überlebten das starke Beben, das in der Nähe des Epizentrums mehrere Minuten andauerte.

Es scheint, dass der Grund zur Besorgnis nun vorbei ist, aber es ist wichtig zu wissen, dass dies eines der stärksten Beben seit Jahrzehnten war, das die Halbinsel Kamtschatka erschüttert hat, wobei das Beben von 1952 die vergleichbarste Alternative ist.