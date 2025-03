Erdbeben der Stärke 7,7 erschüttert Myanmar und Thailand, über 150 Tote

HQ

Die neuesten Nachrichten über Myanmar und Thailand . Wir wissen jetzt, dass das schwere Erdbeben der Stärke 7,7, das am Freitag Myanmar und Thailand erschütterte, katastrophale Schäden angerichtet und mehr als 150 Menschen getötet hat.

Die zweitgrößte Stadt Myanmars, Mandalay, war am stärksten betroffen, wo mehrere Gebäude einstürzten und ein Damm brach, was die Zerstörung noch verstärkte. In Thailand stürzte ein im Bau befindliches Hochhaus in Bangkok ein und forderte mindestens drei Todesopfer.

Das Beben, gefolgt von einem starken Nachbeben, hat Tausende Verletzte gefordert. Das volle Ausmaß der Katastrophe ist nach wie vor unklar, da die Behörden mit begrenztem Zugang zu den betroffenen Gebieten zu kämpfen haben, so dass abzuwarten bleibt, wie sich die Situation entwickeln wird.