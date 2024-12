Epic Mickey: Die Verkäufe von "Rebrushed" waren langsamer als vom Publisher erwartet

HQ

Viele Leute waren begeistert, als THQ Nordic Anfang des Jahres bekannt gab, dass Epic Mickey in aufgefrischter Form ein Comeback feiert, wobei die Entwicklung vom Team hinter Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake: Rebrushed geleitet wird.

Im September feierte Disney Epic Mickey: Rebrushed endlich Premiere, und wir gaben ihm eine ziemlich gute Bewertung, stellten aber fest, dass er mit so viel Respekt vor dem Original entwickelt wurde, dass sogar seine Mängel bestehen blieben. Seitdem haben wir nicht mehr viel gehört, und jetzt weist My Nintendo News darauf hin, dass es einen Grund dafür geben könnte. Laut dem Eigentümer Embrace waren die Verkäufe langsam, und in ihrem neuesten Bericht schreiben sie:

"Die bemerkenswerteste Neuerscheinung, Disney Epic Mickey: Rebrushed, Ende des Quartals, wurde von den Spielern gut angenommen, aber die ersten digitalen Verkäufe verliefen langsamer als erwartet."

Die Entwickler haben bereits gesagt, dass sie gerne weiter an den epischen Mickey-Spielen arbeiten würden, und wir drücken ihnen die Daumen, dass sie das tun werden. Leider sind schleppende Verkäufe in der Regel etwas, das Publisher misstrauisch macht und sich stattdessen dafür entscheidet, in andere Dinge zu investieren.