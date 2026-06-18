Epic enthüllt, dass die KI-integrierte Unreal Engine 6 "viel daran verändern wird, wie Spiele gemacht werden".

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Nach einem kurzen Teaser, wie Rocket League mit der Engine läuft, haben wir nun eine offiziellere Enthüllung von Unreal Engine 6. Um den KI-zentrierten Zeitgeist einzufangen, wird die neue Version der Unreal Engine von Epic Games auf Kernebene mit KI integriert, da das Unternehmen hofft, viele der "mühsamen Arbeit", die wir bei Spielen sehen, zu eliminieren.

"Für UE6 sehen wir, dass LLMs, generative KI-Modelle und Tools wie Claude und Codex eine zentrale Rolle dabei spielen, dir zu helfen, Inhalte schneller zu erstellen, während du die kreative Kontrolle behältst, die du brauchst... Unser Ziel für UE6 ist es, den mühsamen Aufwand beim Erstellen von Inhalten erheblich zu reduzieren, um mehr Zeit für kreative Erkundung zu lassen und die Anzahl der Iterationen zu erhöhen, die ein Team vornehmen kann, um seine Inhalte zu verfeinern. UE6 wird mit Tools und Arbeitsabläufen ausgeliefert, bei denen Sie Ihre eigenen Lieblingsmodelle mitbringen können, die gegen interne Entwicklung und in UEFN getestet wurden", erklärt Epic in einem Beitrag zur Ankündigung von Unreal Engine 6.

Für alle, die befürchten, dass die Integration von KI-Modellen und LLMs im Kern von Unreal Engine 6 die menschliche Note im Gaming nehmen wird, schreibt Epic, dass diese neue Unreal Engine zwar viel an der Spieleentwicklung verändern wird, aber nicht, wer unsere Spiele macht. "UE6 wird viel daran verändern, wie Spiele gemacht werden. Es wird nichts an dem ändern, was am wichtigsten ist, nämlich dass die Menschen in dieser Branche – die Spieleentwickler, die Filmemacher, unsere Unreal Engine-Familie – diejenigen sind, die wirklich alles möglich machen", schreibt Epic.

Für den Moment gibt es auf Epics Seite noch viel zu tun. Es gibt keine Pläne, Unreal Engine 6 bis Ende 2027 zu veröffentlichen, wenn es im Early Access erscheinen wird. Ab da haben sie weitere 12 bis 18 Monate Arbeit, bevor sie breiter veröffentlicht wird. Zwischen jetzt und dann kann sich viel ändern.