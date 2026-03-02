Enthüllt: Die USA bestätigen den ersten Einsatz der LUCAS-Kamikaze-Drohne im Kampf bei Angriffen im Iran

HQ

Die Vereinigten Staaten haben den ersten Kampfeinsatz ihres Low-Cost Unmanned Combat Attack System, kurz LUCAS, während der Angriffe auf den Iran bestätigt.

Laut dem United States Central Command wurde die Einweg-Angriffsdrohne im Rahmen der Operation Epic Fury gestartet, die Kommandozentralen, Luftabwehrsysteme, Raketen- und Drohnenstartplätze der Islamischen Revolutionsgarde und militärische Flugplätze ins Visier nahm.

Was die Vergleiche zwischen LUCAS und Shahed-136 betrifft:

Obwohl LUCAS vom iranischen Shahed-136 rückentwickelt wurde, unterscheiden sich die beiden Systeme in wichtigen Leistungsbereichen. Die in den USA gebaute Drohne wird auf etwa 35.000 US-Dollar pro Einheit geschätzt, was sie aus Beschaffungssicht deutlich transparenter (und wahrscheinlich skalierbarer) macht. Sie hat eine gemeldete Reichweite von etwa 700 km (444 Meilen), eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 105 Knoten (194 km/h) und kann eine Nutzlast von etwa 18 kg (40 Pfund) mitführen, mit einer Ausdauer von bis zu sechs Stunden.

Im Gegensatz dazu wird angenommen, dass der iranische Shahed-136 Entfernungen von bis zu 2.000 km (1.242 Meilen) erreicht und einen schwereren Sprengkopf von 40 kg trägt, obwohl die genauen Produktionskosten unklar sind. Die Höchstgeschwindigkeit ist etwas niedriger, etwa 100 Knoten (185 km/h), und öffentlich verfügbare Daten deuten auf eine variablere Ausdauer je nach Konfiguration hin.