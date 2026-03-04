Entfachen Sie ein Feuer mit dem neuen Oukitel-Smartphone, das serienmäßig einen Feueranzünder hat

HQ

Der Mobile World Congress in Barcelona ist nicht gerade ein Ort, an dem man robuste Outdoor-Produkte erwartet – etwas, das der Wut der Natur standhält oder ein Feuer entfacht.

Aber genau das kann Oukitels neuer WP63. Sie sind bekannt für ihre Arbeitsplatztelefone, die Missbrauch aushalten können – und bringen nun ein Telefon mit Heizelement auf den Markt, ähnlich dem Feuerzeug älterer Autos. Das richtet sich an diejenigen, die ein Feuer machen müssen und keine Streichhölzer haben – und es schnell brauchen. Das Heizelement ist im Inneren des Telefons versteckt und springt dann bei Bedarf heraus und heizt sich innerhalb von Sekunden auf.

Um das zu versorgen und sicherzustellen, dass das Gerät jederzeit läuft, hat es einen 20.000-mAh-Akku, kein Tippfehler, die gleiche Kapazität wie eine Powerbank im Mittelklasse, was ebenfalls eine Funktion ist. Es hilft auch, das eingebaute Licht und einige sehr leistungsstarke Lautsprecher zu versorgen. Es ist nicht nur für den Außeneinsatz für Wanderer gedacht, sondern auch für Baustellen, für den Einsatz in Gebieten, in denen Strom und Heizung nicht stabil sind, oder einfach als Notfallwerkzeug. Für Baustellen ist auch ein spezielles Modell erhältlich, das Wärme durch Trockenbau erkennen kann, der WP61.

Er wird jedoch keinen Spezifikationswettbewerb gewinnen. Das 120Hz-Display ist zwar 6,7" und läuft mit 720p, aber für etwas so Robustes und Hardcore braucht man ein hochhaltbares Display – auch wenn das und der Preis noch nicht verfügbar sind – aber die meisten ihrer Produkte sind IP68- oder IP69K-zertifiziert, und wir wissen, dass es einen Unisoc T8200-Chipsatz verwendet.