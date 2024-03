Enshrouded enthüllt Roadmap für 2024

HQ

Enshrouded ist einer der großen Survival-Hits, die in diesem Jahr im Early Access erschienen sind. Palworld, Nightingale und andere stehen auf dieser Liste, aber um der Zeit voraus zu sein, hat der Entwickler von Enshrouded, Keen Games, enthüllt, was wir für den Rest des Jahres sehen werden.

In einem Beitrag auf Steam sehen wir, dass Enshrouded viele neue Funktionen erhalten wird, von denen viele auf Spielervorschlägen basieren. NPCs werden mehr ausgearbeitet, es gibt Verbesserungen an euren Basen und Schauplätzen in der Welt und die Unterstützung für das Steam Deck ist auf dem Weg.

Sehen Sie sich die vollständige Liste der Verbesserungen im Bild unten an und lassen Sie uns wissen, ob Sie wieder in Enshrouded einsteigen werden.