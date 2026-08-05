Endless Legend 2 wird im September den Early Access verlassen

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Vielleicht bekommst du langsam ein wenig Angst, um zu sehen, was im September kommt, aber wenn du den rasanten Veröffentlichungsplan gesehen hast und dachtest, es gäbe noch Platz für ein weiteres Projekt in diesen Reihen, haben wir gute Nachrichten zu teilen.

Amplitude Studios' Endless Legend 2 wird nächsten Monat offiziell den Early Access verlassen und mit seiner Version 1.0 debütieren, alles am 17. September.

Wenn dieser Moment kommt, wird ein neues Update ins Spiel eingeführt, das eine Reihe zusätzlicher Inhalte mit sich bringt, darunter eine neue spielbare Fraktion namens The Sandshapers, zwei abtrünnige Fraktionen namens The Order of Zelevas und The Severed Claw sowie eine kleine Fraktion namens The Mangrove of Harmony.

Was die neue spielbare Hauptfraktion betrifft, wird diese von einer neuen Fraktionsquest, neuen Einheiten, Helden, Technologien und zu meisternden Eigenschaften begleitet.

Mit all dem am Horizont ist ein neuer Trailer für Endless Legend 2 erschienen, den ihr unten sehen könnt, um euer Blut für die Veröffentlichung von 1.0 in Schwung zu bringen.