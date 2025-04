Endless Legend 2 Early Access fokussiert sich auf Sommer-Release und überrascht mit neuem Trailer

HQ

Die Entwicklung von Endless Legend 2 schreitet nach der Ankündigung im vergangenen Januar weiter voran. Die Roadmap zu einer Early-Access-Veröffentlichung verläuft planmäßig, da das Studio gerade das PC-Veröffentlichungsfenster (via Steam ) während des Triple-i Initiative -Events bestätigt hat.

Endless Legend 2 wird Zusammenstöße zwischen Imperien in asymmetrischer Sicht als das verhärtete Kin of Sheredyn und das Symbiotische Aspects sehen. Weitere Launch-Fraktionen werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben, und weitere Fraktionen und Mechaniken werden während der Early-Access-Phase erscheinen. Jede Fraktion hat ihre eigenen einzigartigen Mechaniken, Einheiten und Geschichten, während sie ihre Feinde in den Ländern von Saiadha erkundet, ausbeutet, ausbaut und ausrottet, auch auf Gedeih und Verderb von Naturkatastrophen.

Der Early Access von Endless Legend 2 beginnt diesen Sommer und Amplitude wollte uns mit einem neuen Gameplay-Trailer den Fortschritt zeigen, den ihr euch unten ansehen könnt.