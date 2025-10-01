Empörung in Barcelona: Luís Figo wird Barça-PSG als VIP von der Tribüne aus verfolgen

HQ

Luís Figo ist zum Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain am Mittwochabend um 21.00 Uhr MESZ und 20.00 Uhr BST im Stadion Lluís Companys eingeladen. Figo wird Mitglied der UEFA (er ist Fußballberater des europäischen Fußballverbandes) und hat bereits in anderen UEFA-Spielen gespielt, aber seine Anwesenheit bei einem Heimspiel des FC Barcelona hat bei den Fans für Empörung gesorgt, da sich viele noch an seinen "Verrat" erinnern, als er nach fünf Jahren bei Barça (1995-2000) beim größten Rivalen unterschrieb. Real Madrid.

Die Tatsache, dass Figo das Spiel in Barcelonas Loge sehen wird, hat bei den Fans zu Protesten geführt, die ihn heute Abend wahrscheinlich ausbuhen werden. Doch Barças Präsident Joan Laporta will die Situation entschärfen: "Figo ist Mitglied des UEFA-Vorstands und für uns ist er absolut respektabel. Er war ein Barça-Spieler, wir erinnern uns an die Nachmittage und Nächte des Ruhmes, die er uns geschenkt hat, dann traf er eine Entscheidung, aber das Leben ist weitergegangen und hat sich weiterentwickelt", sagte Laporta (via Mundo Deportivo).

"Figo ist Mitglied der UEFA und wird mit all dem Respekt empfangen, der ihm gebührt", sagte er. Trotz des herzlichen Empfangs von Laporta (zumindest institutionell) wird Figo wahrscheinlich einige Anfeindungen von anderen Klubpersönlichkeiten auf der Tribüne erhalten, wie dem ehemaligen Präsidenten Joan Gaspart, der sagte, dass er ihn nicht begrüßen wird.

Figo unterschrieb im Jahr 2000 bei Real Madrid, nachdem Florentino Pérez versprochen hatte, den Barça-Star zu verpflichten, wenn er zum Präsidenten gewählt würde. Als Pérez schließlich gewählt wurde, zahlte er eine damalige Rekordausstiegsklausel von 10.000 Millionen Peseten (rund 60 Millionen Euro) und Figo wurde ein Spieler von Real Madrid, was die Welt schockierte und die Barcelona-Fans am Boden zerstörte und wütend zurückließ... Eine Wunde, die bis heute offen ist.