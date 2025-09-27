Emma Watson vermisst die Schauspielerei, aber sie vermisst es nicht, "Dinge zu verkaufen"

Die Schauspielerin Emma Watson hat seit ihrem 2019er Film Little Women nicht mehr in einem Projekt mitgewirkt, und obwohl sie immer noch über die neuesten Filme auf dem Laufenden ist und nicht in Vergessenheit geraten ist, hat sie eine gewisse Beklommenheit, zur Schauspielerei zurückzukehren.

Im Gespräch mit Hollywood Authentic sprach Watson über ihre komplizierte Beziehung zur Schauspielerei. "In gewisser Weise habe ich wirklich im Lotto gewonnen [mit der Schauspielerei], und was mir passiert ist, ist so ungewöhnlich. Aber eine größere Komponente als die eigentliche Arbeit selbst ist die Förderung und der Verkauf dieses Werkes, dieses Kunstwerks. Das Gleichgewicht kann ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten. Ich denke, ich werde ehrlich und ehrlich sein und sagen: Ich vermisse es nicht, Dinge zu verkaufen", sagte sie. "Ich fand das ziemlich seelenzerstörend. Aber ich vermisse es sehr, meine Fähigkeiten einzusetzen, und ich vermisse die Kunst sehr. Ich habe einfach festgestellt, dass ich so wenig von dem machen konnte, was mir eigentlich Spaß gemacht hat."

Es scheint, dass Watson bereit wäre, zum Film zurückzukehren, aber vielleicht in einer anderen Rolle, in der sie hinter der Kamera steht. Ihre wichtigste Priorität ist jedoch im Moment ihre Beziehung zu ihrem Zuhause, ihren Freunden und ihrer Familie. "Ich denke, ich würde alles in Betracht ziehen. Das Wichtigste - oder die Grundlage deines Lebens - ist dein Zuhause, deine Freunde und deine Familie. Ich glaube, ich habe so lange so hart gearbeitet, dass mein Leben irgendwie am Boden lag. Der Boden fiel aus dem Stück heraus, das eigentlich ich und mein Leben war", sagte sie.

Erwarten Sie also nicht, dass der ehemalige Harry-Potter-Star in absehbarer Zeit in einem der kommenden Projekte zu sehen sein wird. Nachdem er schon in sehr jungen Jahren in Filmen mitgespielt hat, kann man verstehen, warum Watson eine längere Pause einlegen möchte.