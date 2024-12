Eminem als Hauptdarsteller in Happy Gilmore 2 bestätigt

HQ

Happy Gilmore 2 wird noch eine Weile nicht erscheinen, aber die Fortsetzung, an der über zwei Jahrzehnte gearbeitet wurde, wird bereits mit großer Vorfreude erwartet. Adam Sandler, Julie Bowen und andere werden ihre Rollen wieder aufnehmen, aber es wird auch viele Überraschungen geben.

Einer von ihnen ist Eminem. Nun, ich nehme an, es ist keine wirkliche Überraschung, wenn wir es über Sandler bestätigt bekommen haben, aber es ist immer noch nicht der am meisten erwartete Cameo-Auftritt. In einem Interview mit der Dan Patrick Show bestätigte Sandler, dass der Rap-Star einen Auftritt haben wird.

Sandler konnte nicht über die Rolle von Eminem sprechen, aber er erwähnte auch, dass das Team derzeit daran arbeitet, den Film für seinen Veröffentlichungstermin im Juli 2025 auf Netflix fertig zu stellen. Wir müssen sehen, wie gut die Produktion läuft und ob wir vielleicht Anfang des neuen Jahres einen Trailer bekommen können.