Embracer hat den höchsten Umsatz aller schwedischen Unternehmen in Russland

Laut einem neuen Bericht der Kyiv School of Economics haben sich rund 1200 ausländische Unternehmen dafür entschieden, ihre Aktivitäten in Russland nach dem Einmarsch in der Ukraine fortzusetzen. Der Gewinn dieser Unternehmen aus dem russischen Markt im Jahr 2022 wird dann auf rund 2,3 Billionen schwedische Kronen geschätzt, von denen 38 Milliarden in Form von Steuern in die russische Staatskasse fließen werden.

Zu den Unternehmen mit den höchsten Umsätzen durch ihre Aktivitäten in Russland gehört der in Karlstad ansässige Verlag Embracer, der unter den fraglichen schwedischen Unternehmen an der Spitze steht, und obwohl wir keine genauen Zahlen über die Aktivitäten von Embracer im Osten haben, können wir uns vorstellen, dass es um viel Geld geht.

Danke, SVT.