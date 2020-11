Ember Lab dementiert Gerüchte zur erneuten Verschiebung von Kena: Bridge of Spirits

You're watching Werben

Update, 17. November 2020, 11:12 Uhr:

Diese Meldung musste aktualisiert werden, weil sich die Entwickler in der Zwischenzeit zur Sache geäußert haben. Lest in der aktualisierten Meldung mehr dazu.

Aktualisierte Meldung:

Kena: Bridge of Spirits ist das Erstlingswerk von einem Studio namens Ember Lab, das zuvor Animationsfilme produzierte. Der Titel konnte mit einer starken Präsentation überraschen, spielerisch scheint es sich dabei um eine Mischung aus Pikmin und spielbarem Animationsfilm zu handeln. Ursprünglich wurde erwartet, dass das Abenteuer noch in diesem Jahr für Playstation-Konsolen und PC erscheint, doch erst vor wenigen Wochen wurde der Titel verschoben.

Momentan gehen wir davon aus, dass wir das Game im ersten Quartal 2021 sehen werden, doch aktuelle Entwicklungen in der letzten Woche legten nahe, dass die unerfahrenen Entwickler möglicherweise Probleme damit haben, ihr erstes Spiel fertigzustellen. Wie Gamingbolt schreibt, aktualisierte Sony kürzlich ihre große PS5-Themenwebseite, wo Kena: Bridge of Spirits überraschenderweise für das vierte Quartal 2021 gelistet wurde. Mittlerweile ist der Titel komplett von Sonys PS5-Aktionswebseite verschwunden und wird dort gar nicht mehr präsentiert.

Auf Twitter äußerte sich das Entwicklerteam in der Zwischenzeit zur Angelegenheit und nennt den Vorfall einen Irrtum. Sie arbeiten eigenen Aussagen zufolge bereits mit Sony an einer Korrektur des Problems und zielen mit Kena: Bridge of Spirits weiterhin auf Anfang des kommenden Jahres ab.