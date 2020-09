Playstation 5 muss ohne Kena: Bridge of Spirits starten

Erst gestern haben wir uns mit Kena: Bridge of Spirits beschäftigt, das etliche Zuschauer auf der ganzen Welt verzauberte, als es im Juni in Sonys "Future of Gaming"-Sendung mit niedlichen kleinen Flauschwesen präsentiert wurde. Leider meldete sich das Studio Ember Lab Ende der Woche mit schlechten Neuigkeiten zurück, denn das Game wurde verschoben. Die Entwickler wollen es irgendwann im ersten Quartal 2021 veröffentlichen, also ein bisschen später, als bislang vermutet wurde. Die Verschiebung gilt natürlich auf allen Plattformen, doch vor allem die zukünftigen PS5-Spieler dürften darüber sehr unglücklich sein.

