Elon Musk wurde in einer Betrugsklage haftbar befunden

HQ

Eine aktuelle Zivilklage in San Francisco ist zu einem Verlust gekommen, da Elon Musk für Betrug an Aktionären haftbar gemacht wurde. Der Vorwurf lautet, dass Musk einen Rückgang der Aktienkurse orchestriert habe, um sich besser für die Übernahme 2022 zu positionieren, die ihn letztlich 44 Milliarden Dollar kostete.

Die verwendete Methode war relativ einfach, da Musk in anderen sozialen Medien lediglich behauptete, Twitter habe absichtlich nicht ehrlich darüber gehandelt, wie viele gefälschte Konten, einschließlich ausschließlich für Spam erstellter Konten, auf der Plattform seien und dass die offiziellen Berichte dazu Zahlen zeigten, die viel zu niedrig waren – mit der Absicht, den Aktienwert zu schädigen, da weniger echte Nutzer weniger Wert bedeuten.

Laut Reuters behauptete der Anwalt der Aktionäre, Francis Bottini, die Schäden beliefen sich auf 2,5 Milliarden Dollar. Bottini wies darauf hin, dass als reichster Mann der Welt ein bloßer Tweet von Musk die Märkte direkt beeinflussen könnte, und argumentierte, dass er für den Schaden verantwortlich gemacht werden sollte, den er den (Twitter-)Investoren zugefügt habe. Das Musk-Team hat bereits erklärt, dass es Berufung einlegen wird.

Musk hat in letzter Zeit eine ziemlich gute Prozessbilanz, darunter einen Betrugsfall wegen Finanzierung für Tesla im Jahr 2023 und einem Fall über sein eigenes Gehalt erst im letzten Jahr. Der aktuelle Fall beruht auf drei konkreten Aussagen darüber, dass Twitter von Bots überrannt wurde, wobei eine bereits entfernt wurde, während die anderen beiden die Anzahl der Roboter betreffen, wobei der bekannteste behauptet, die Zahl der Bot-Konten könnte deutlich höher sein als bei 20 % der Twitter-Nutzer. Der Fall läuft nun schon seit drei Wochen.