Das Vereinigte Königreich könnte X wegen des Grok-Generativbild-Fiaskos verbieten

Es ist kein Geheimnis, dass viele unzufrieden damit sind, wie Grok auf X implementiert wurde, da entdeckt wurde, dass die KI alle möglichen Aktionen ausführen kann, oft ohne die Zustimmung einer Person. Der neueste Trend sieht vor, dass regelmäßige Bilder sexuell gemacht werden, indem bekleidete Personen ohne deren Zustimmung Unterwäsche tragen, und es ist sogar so schlimm geworden, dass sexualisierte Bilder von Kindern in den Medien der KI zu finden sind.

Die Liste der Personen, die derzeit mit Grok unzufrieden sind, ist ziemlich lang, darunter auch die britische Kommunikationsaufsichtsbehörde Ofcom, die kürzlich Pläne gestartet hat, X und Grok zu untersuchen, um festzustellen, ob sie gegen Gesetze im Land verstoßen oder diese brechen.

Nun hat auch Premierminister Keir Starmer zu diesem Thema gesprochen und seine Unterstützung für Ofcom signalisiert und gesagt, dass X im Notfall im Vereinigten Königreich verboten werden könnte. Laut Greatest Hits Radio (danke, The Independent) sagte Starmer Folgendes:

"Es ist rechtswidrig. Wir werden das nicht tolerieren. Ich habe darum gebeten, alle Optionen auf dem Tisch zu haben. Es ist widerlich. X muss sich zusammenreißen und das Material festhalten.

"Wir werden Maßnahmen ergreifen, weil es einfach nicht erträglich ist."

Ob diese Maßnahmen ein landesweites Verbot beinhalten könnten, merkte Starmer an, dass er Ofcom die "volle Unterstützung" der Regierung gegeben hat, um "Maßnahmen zu ergreifen".

Derzeit ist die Bildgenerierung auf Grok auf Konten beschränkt, die ein Abonnement für X bezahlen, was bedeutet, dass es weniger grob generierte Medien auf der Plattform gibt. Allerdings muss man nicht viel Zeit auf der Plattform verbringen, um die KI zu finden, die auf fragwürdige Weise eingesetzt wird...

