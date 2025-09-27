Elle Fanning und Dan Trachtenberg enthüllen neues Filmmaterial und den finalen Trailer zu Predator: Badlands auf der San Diego Comic-Con Málaga

HQ

Lag gestern noch der Fokus mit dem Regisseur und seinem Star Jared Leto auf Tron: Ares, so wurde heute Samstagmorgen, dem dritten Tag dieser ersten San Diego Comic-Con in Málaga, mit dem neuen Film von Dan Trachtenberg, Predator: Badlands über Málaga hinaus ins Weltall gebracht.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion im Auditorium M, das Platz für 3.000 Personen bietet, waren die ersten privilegierten Zuschauer, die den dritten (und letzten) Trailer des Films sahen, der von der Regisseurin und Hauptdarstellerin Elle Fanning präsentiert wurde. Und nicht nur das, es wurde auch eine "Nearly Finished"-Version der ersten 20 Minuten des Films gezeigt, von dem wir bei Gamereactor schon jetzt sagen können, dass er spektakulär und sogar besser als sein Vorgänger im Yautja-Universum, Predator: Prey, zu werden verspricht.

Dan hat über die Besonderheit dieses Ödlands gesprochen, in dem der Predator neben Elle Fannings Androide der Hauptprotagonist ist, dem die Geschichte folgt. Die fremdartige Kultur der Yautja wird sehr tief erforscht, und die Sprache wurde sogar stark erweitert (ja, es gibt eine Sprache, die für sie geschaffen wurde). " Sowohl in Wort als auch in Schrift", und Fanning gesteht, dass sie die Yautja-Sprache ein wenig lernen musste: "Es gibt viele R's in der Aussprache", scherzt sie.

Gamereactor

Der Planet Genna, auf dem die Handlung in Badlands spielt, wurde in Neuseeland gedreht, und Trachtenberg ließ sich von der Arbeit des legendären Special-Effects-Künstlers Ray Harryhausen inspirieren, als er die Atmosphäre von King Kong Island (1933) einfangen wollte, wo Flora und Fauna sowie Dinosaurier und Kong selbst tödlich waren.

Elle Fanning, ein bekennender Sci-Fi-Fan, wurde ermutigt, ihre Figur zu spielen, nachdem sie Prey gesehen hatte, und das ermutigte sie, ihre Doppelrolle anzunehmen (sie spielt zwei verschiedene Androiden aus dem Weyland-Yutani-Konzern, der wiederum mit Alien verbunden ist), aber trotzdem "steckt viel Menschlichkeit in diesem Film".

Mit der Vorführung dieses bisher unveröffentlichten Materials hat sich die San Diego Comic-Con bereits als komplette Ausgabe mit eigenem Gewicht im Veranstaltungskalender der Marke etabliert, und Fans auf der ganzen Welt wissen bereits, dass es bei zukünftigen Ausgaben in den Jahren 2026 und 2027 auch exklusives Material geben wird, das in Málaga zum ersten Mal der Welt vorgestellt wird.

Werden Sie Predator: Badlands sehen, wenn es am 7. November Premiere hat?

Gamereactor

Gamereactor