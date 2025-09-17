Elio ist jetzt auf Disney+ verfügbar

HQ

Pixar hat unbestreitbar ein paar harte Jahre hinter sich, weit entfernt von den Tagen, in denen das Studio nicht in der Lage zu sein schien, Fehltritte zu machen. Die Hoffnungen waren groß, dass ihre neueste Kreation, Elio, das Blatt wenden könnte, aber das sollte nicht sein. Der Film, der diesen Sommer in die Kinos kam, startete mit historisch schwachen Zahlen und schaffte es in den folgenden Wochen nicht, Fahrt aufzunehmen, was schließlich weltweit bescheidene 153 Millionen Dollar einspielte – weit entfernt von den Höhen von Coco oder Inside Out.

Für diejenigen, die es auf der großen Leinwand übersprungen haben, gibt es endlich eine einfache Möglichkeit, dies nachzuholen. Elio feiert heute sein Streaming-Debüt auf Disney+ und bietet eine klassische Pixar-Mischung aus Herz, Humor und interstellarem Spektakel. Die Geschichte handelt von einem zwölfjährigen Tagträumer, der versehentlich auf ein kosmisches Abenteuer entführt wird. Zu den Synchronsprechern gehören Zoe Saldaña, Jameela Jamil, Brad Garrett, Brandon Moon, Shirley Henderson und Yonas Kibreab.

Werden Sie Elio jetzt eine Chance geben, da er auf Disney+ zu sehen ist, oder haben Sie ihn bereits in den Kinos gesehen – und wenn ja, was denken Sie?