Elijah Woods crasht eine Hochzeit unter dem Motto "Herr der Ringe" im Auenland

Auch weit über zwei Jahrzehnte später können wir Elijah Wood nicht von den Ringen fernhalten. Der Herr der Ringe-Star beschloss kürzlich, einen unerwarteten Auftritt auf der Hochzeit von zwei Tolkien-Fans zu haben, die am Set von "Das Auenland" heirateten.

Neuseeland hat das Auenland verlassen, seit die Dreharbeiten zu den "Herr der Ringe"- und "Der Hobbit"-Filmen beendet wurden. Meistens wird es von Touristen und Fans besucht, die sehen wollen, dass Hobbits es tatsächlich ziemlich gut haben, in Löchern im Boden zu leben.

In einem von Culture Crave geposteten Clip, der die Runde gemacht hat, sehen wir, wie Wood sich auf der Hochzeit anschleicht und das Brautpaar begrüßt. Nach einem kurzen Foto geht er aus dem Weg, um die Zeremonie fortsetzen zu lassen.

