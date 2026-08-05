Eli Roth bestätigt, dass er generative KI in Ice Cream Man verwendet hat

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Wenn man eine harte Haltung gegen den Einsatz künstlicher Intelligenz in Kunst und kreativen Projekten einnimmt, könnte man feststellen, dass das Gruseligste an Eli Roths Horrorfilm Ice Cream Man nicht der sadistische Süßigkeitenverkäufer oder die blutrünstigen, besessenen Kinder sind.

Nach einem Gespräch mit Polygon über eine handgezeichnete Animationssequenz, die im Film verwendet wird – ein Element, das Roth zuvor als eine von ihm gezeichnete Szene beschrieben hatte und die er von einigen Animatoren bekam, um sie mit einem "altmodischen, nervösen Gefühl" zum Leben zu erwecken, das an "einen alten Mickey-Mouse-Cartoon" erinnert, hat der Regisseur nun bestätigt, dass generative KI in der Szene verwendet wurde.

Ein neues Update, das Roth mit Polygon geteilt hat, erklärt: "Ich habe mich versprochen. KI wurde in einem sehr kleinen Teil einiger Szenen des Films eingesetzt. Es war eine Gelegenheit, bei der Technologie und Kreativität zusammenkamen, um meine Vision für den Film zum Leben zu erwecken."

Die Erklärung bestätigt, dass die Szene eine der wenigen war, die generative KI verwendeten, während die anderen noch nicht bestimmt sind. Angesichts der Tatsache, dass Fans oft entschieden gegen den Einsatz generativer KI in kreativen Projekten sind, fragt man sich, wie oder ob dies die Leistung des Films an den Kinokassen beeinflussen wird.