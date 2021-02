Eleven ist das Treuegeschenk von Street Fighter V

You're watching Werben

Nächste Woche wird Capcom das Winter-Update für Street Fighter V veröffentlichen und gleichzeitig die fünfte und anscheinend letzte "Saison" des langjährigen Kampfspiels einläuten. Aus diesem Grund haben die Japaner den zahlenden Kunden des aktuellen Saison-Passes ein zusätzliches Geschenk hinzugefügt: den Kämpfer Eleven.

Am 22. Februar dürfen Käufer des aktuellen Charakter-Passes (25 Euro), beziehungsweise des Premium-Passes (40 Euro) von Street Fighter V, diesen Formwandler spielen. Eleven ist im Wesentlichen eine Zufallswahl, da sich dieser Kämpfer in jede andere Spielfigur verwandeln kann. Am gleichen Tag erscheint der erste von fünf geplanten Zusatzcharakteren, Dan Hibiki. Seine Schöpfer erklären, dass er seine Stäke durch vehementes Training erreicht hat, obwohl wir sehen können, dass seine Animationen immer noch sehr ungelenk wirken.

Als nächstes steht Rose auf der Liste, aber sie wird erst im Frühjahr eintreffen. Capcom veranschaulichte vergangene Woche in einem Entwicklertagebuch wozu die junge Dame fähig ist. Ihr ganz persönliches Level ist die Arena "Marina of Fortune", die mit einem europäischen Setting überzeugt. Abgesehen davon dürfen sich Spieler auf den Eremiten Oro und auf Akira aus dem Spiel Rival Schools, sowie auf einen fünften, noch unbekannten, kostenpflichtigen DLC-Charakter freuen.

Um die Spielbalance aufzufrischen wird es nächsten Montag eine weitere Verteidigungsmöglichkeit namens V-Shift geben. Damit könnt ihr euch einen Moment der Unbesiegbarkeit im Austausch gegen einen Balken der V-Gauge erkaufen. Das wird eine Möglichkeit sein, um komplizierten Situationen zu entkommen und feindlichen Angriffen zu widerstehen.