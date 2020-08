Street Fighter V: Arcade Edition erhält fünf neue DLC-Charaktere

Wie versprochen hat Capcom am Abend neue Informationen für die hungrige Kampfspiel-Community von Street Fighter V vorbereitet und ein kleines Entwicklertagebuch ausgestrahlt. Auch nach vier Jahren wird es für die zahlreichen Fans des Beat'em Ups neue Überraschungen geben, denn innerhalb eines Jahres soll der Titel gleich zwei umfangreiche Gameplay-Änderungen und Balancing-Updates erhalten. Deshalb wurde von den verantwortlichen Entwicklern am Abend eine Roadmap zur fünften Saison des Titels vorgestellt.

Im Fokus stehen gleich fünf neue Charaktere, die zum Abschluss des Spiels geplant sind. Der Saikyo-Style-Anwender Dan Hibiki wird im kommenden "Winter" in das Spiel eingefügt werden, ihm folgt die Hellseherin Rose (Menat's Master) im Frühjahr 2021. Der mächtige Eremit Oro (und seine Schildkröte) aus Street Fighter III: 3rd Strike kommen zusammen mit Akira Kazama aus dem 1998er Playstation-Beat'em-Up Rival Schools: United by Fate in ca. einem Jahr zu Street Fighter V. Eine weitere Figur ist laut Capcom noch in Arbeit, doch sie verraten uns erst zu gegebener Zeit, wer das ist. Insgesamt wird deutlich, dass sich die Japaner mit diesen zusätzlichen Charakteren noch in einer frühen Planungsphase befinden.

Anfang 2021 soll es zudem die dritte Weltmeisterschaft in Street Fighter V geben - Street Fighter League Season 3. Spieler aus aller Welt dürfen um den Titel kämpfen. Wer auf den Geschmack gekommen ist und sein Glück versuchen möchte, der hat ab sofort die Gelegenheit, sich das Prügelspiel kostenlos anzuschauen. Bis zum 19. August wird Street Fighter V: Arcade Edition auf PS4 und PC gratis spielbar sein. Alle 40 Charaktere sind verfügbar, wie wir bereits vor einigen Tagen erfahren haben. Wer danach am Ball bleiben und die neuen Figuren begrüßen möchte, der kann das Spiel aktuell mit einem kleinen Rabatt kaufen.

Dan und Rose haben wir zuletzt in Street Fighter IV gesehen, doch für ihren baldigen Auftritt haben sie sich neue Techniken angeeignet.

Der Eremit Oro trägt im Kampf eine Schildkröte in der Hand, damit seine Gegner eine Chance haben. Akira ist ein Gastcharakter aus dem alten Capcom-Beat'em Up Rival Schools.

Capcom wird übrigens auch in Zukunft auf dieses Übertragungsformat/Entwicklertagebuch setzen, genau wie es das Monster-Hunter-Team tut.

Quelle: Playstation-Blog, Capcom.