Elendil und Narsil stehlen das Rampenlicht in diesem Teaser der dritten Staffel von Die Ringe der Macht

Nach dem Teaser hinter den Kulissen von Saurons Comeback in der dritten Staffel von Die Ringe der Macht in diesem Sommer haben wir nun einen weiteren leckeren Bissen serviert bekommen – diesmal mit keinem Geringeren als Elendil selbst. In einem neuen Clip kehrt der walisische Schauspieler Lloyd Owen als zukünftiger König von Arnor und Gondor zurück und schwingt ein Schwert von enormer Bedeutung: Narsil, die Klinge, die eines Tages Sauron zu Fall bringen wird.

Als wir Elendil das letzte Mal im explosiven Finale von Staffel 2 sahen, ritt er nach Westen, während seine Heimat hinter ihm brannte – ein Abschied voller Verlust und Verheißung, mit Narsil als Andenken an Königin Míriel.

Staffel 3 verspricht einen Zeitsprung, der die Zuschauer in das Schmieden des Einen Rings und den Krieg zwischen Sauron und den Elfen eintauchen lässt. Das neue Filmmaterial bestätigt, dass sowohl Owen als auch Charlie Vickers (Sauron) zurück sind, während die Neuzugänge Jamie Campbell Bower und Eddie Marsan zur Besetzung stoßen. Was die Fan-Favoriten wie Morfydd Clarks Galadriel und Robert Aramayos Elrond betrifft, so ist ihre Rückkehr noch unbestätigt - aber da die Dreharbeiten in den Shepperton Studios in vollem Gange sind, stehen weitere Neuigkeiten sicherlich vor der Tür.

