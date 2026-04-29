Elementallis liefert im Launch-Trailer klassische Zelda-Vibes

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass The Legend of Zelda: A Link to the Past bei seiner Veröffentlichung 1991 so ziemlich alles verändert hat und zu einem der einflussreichsten Spiele aller Zeiten wurde. Es folgte eine Flut ähnlicher Titel mit dieser leicht isometrischen Vogelperspektive, und Tatsache ist, dass es bis heute ein beliebtes Spielformat ist.

Ein Beispiel dafür stammt aus Elementallis, das gestern für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series S/X veröffentlicht wurde. Die Entwicklung begann bereits 2021, als die Entwickler Kickstarter-Finanzierung suchten, was dazu führte, dass sie etwa sechsmal so viel Geld sammelten, wie sie benötigten.

Schon damals beschrieb der spanische Entwickler Ankae Games den Titel als "ein 2D-Top-Down-Abenteuer, das den Stil und das Gefühl klassischer 2D-Zelda-Spiele nachahmt", und jetzt, wo wir den Launch-Trailer gesehen haben, verstehen wir total, warum. Schau es dir unten an, besonders wenn du ein Fan von Links klassischsten Abenteuern bist.