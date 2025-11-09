Elden Ring: Nightreign übertrifft die Erwartungen - DLC auf dem Weg

HQ

Elden Ring: Nightreign hat sich unglaublich gut verkauft, und seit seiner Veröffentlichung im Mai hat das Action-RPG es geschafft, mehr als fünf Millionen Exemplare zu verkaufen. Etwas, das die Muttergesellschaft offenbar überrascht hat. Die in ihrem letzten Quartalsbericht erwähnten, wie Elden Ring: Nightreign die Erwartungen des Unternehmens weit überrascht haben.

Dies hat sie dazu veranlasst, die Entwicklung von DLCs für das Spiel zu genehmigen, das laut Quartalsbericht im Laufe des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht werden soll - das am 31. März nächsten Jahres endet. Das bedeutet, dass wir – sofern es keine Verzögerungen gibt – noch vor April mit neuen Inhalten für das Spiel rechnen können.

Was genau wir von dem DLC erwarten können, ist eine Vermutung, da bisher keine Informationen durchgesickert sind. Aber laut Amazon-Angeboten können sich die Spieler auf neue spielbare Charaktere sowie auf mehr (und schwierigere) Bosse freuen.

Spielen Sie Elden Ring: Nightreign und was erhoffen Sie sich von der Erweiterung?