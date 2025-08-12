Elden Ring: Nightreign Der Mega-Erfolg von Bandai Namco lässt den Betriebsgewinn von Bandai Namco um 8 Milliarden Yen steigen

HQ

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Bandai Namco sind veröffentlicht, was bedeutet, dass wir tief in die Erfolge des Unternehmens eintauchen können. Mit 5 Millionen verkauften Exemplaren von Elden Ring: Nightreign erwarteten wir ein ziemlich gutes Quartal für Bandai, und es scheint, dass der Verlag Grund hat, etwas Champagner zu öffnen.

Die jüngsten Finanzzahlen zeigen, dass der Betriebsgewinn um 7,9 Milliarden Yen (rund 54 Millionen US-Dollar) gestiegen ist und der Gesamtumsatz um rund 20 Milliarden Yen (ca. 135 Millionen US-Dollar) gestiegen ist. Spielzeug und Hobbys waren große Gewinner für Bandai Namco, neben dem Digitalbereich, der einen Gewinnanstieg von 7 Milliarden Yen verzeichnete.

Bandai Namco führt Gundam auf seinen digitalen Erfolg sowie das explosive Wachstum von Elden Ring: Nightreign zurück. Elden Ring als Fortnite-Roguelike klingt vielleicht nicht so süchtig machend, wie es auf dem Papier ist, aber sobald die Spieler es in die Hände bekamen, waren sie süchtig.

Weitere Inhalte für Nightreign sind auf dem Weg und wir haben bereits gesehen, wie sehr FromSoftware das Spiel mit härteren Bossen und Balance-Änderungen als Reaktion auf das Feedback der Spieler entwickelt hat. Vielleicht könnte dies in Zukunft eher eine solide Cashcow für Bandai Namco sein, als ein Hit für ein Quartal.

Elden Ring: Nightreign ist jetzt für Xbox, PlayStation und PC erhältlich.