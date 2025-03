Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes veröffentlicht DLC für die zweite Geschichte "The Chapter of Seign" wurde am 13. März veröffentlicht.

HQ Ende letzten Monats erhielten wir die Veröffentlichung von Marisas Geschichte von Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes . Diesen Monat haben wir "Das Kapitel von Seign " erhalten, die zweite narrative Erweiterung des Titels. Dieser Inhalt wurde am vergangenen 13. März veröffentlicht und kann für £5.99/€7.99 erworben werden. Ebenfalls im Season Pass und in der digitalen Deluxe Edition enthalten. In dieser Erweiterung können die Spieler die Geschichte aus der Sicht von Seign und seiner Gruppe erleben. Die Ereigniserzählung erforscht die Ereignisse, die sich während des Niedergangs der Gruppe im Imperium abspielten, und die Rollen, die sie im Schatten einnahmen und die Haupthandlung beeinflussten. Um auf die Inhalte zugreifen zu können, muss die Schlacht "Rückeroberung von Eltisweiss" abgeschlossen werden. Und wenn du noch nicht genug von diesen Erweiterungen hast, hast du Glück, denn das nächste Kapitel, "Das Kapitel des Markus ", ist für den 3. April dieses Jahr geplant. Einen Trailer zu "The Chapter of Seign" könnt ihr euch unten ansehen. HQ