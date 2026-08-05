Eingeschlechtliche Räume im Vereinigten Königreich sollen nach biologischem Geschlecht gemäß neuen offiziellen Richtlinien organisiert werden

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Ein neuer Kodex, der von der Equality and Human Rights Commission (EHRC) im Vereinigten Königreich veröffentlicht wurde, ist in Kraft getreten und soll eine strengere Richtlinie darüber schaffen, wie geschlechtsspezifische Räume im Land betrieben werden.

Laut BBC News erklärt der Code, dass eingeschlechtliche Räume künftig nach biologischem Geschlecht organisiert werden sollen, wobei dies auch für Toiletten, Umkleideräume und Ähnliches gilt. Geschlechtsneutrale Einrichtungen bleiben für trans Personen zugänglich, aber der neue Code bestätigt auch, dass eine trans Person den eingeschlechtlichen Raum basierend auf ihrem biologischen Geschlecht nutzen muss, wenn geschlechtsneutrale Einrichtungen nicht verfügbar sind.

Diese neue Richtlinie gilt nun in England, Wales und Schottland, nachdem der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs entschieden hat, dass "Geschlecht" im Gleichstellungsrecht durch das biologische Geschlecht definiert wird und nicht durch die gewählte Geschlechtsidentität einer Person.

Natürlich hat dieser Schritt zu Kritik von Transrechtsaktivisten geführt, auch wenn geschlechtsbasierte Rechtsgruppen die Klarheit unterstützen.