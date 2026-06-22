Eine Woche nach einem beinahe tödlichen Hai-Angriff in Sydney versammeln sich Tausende, um am selben Strand zu schwimmen, um emotional zu ehren

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Tausende Menschen besuchten ein Gemeinschaftsschwimmen zu Ehren von Leah Stewart, einer Australierin, die nach einem Angriff durch einen Hai am Coogee Beach in Sydney weiterhin in kritischem Zustand ist. Stewart wurde am 13. Juni von einem mutmaßlichen Weißen Hai gebissen.

Dank des schnellen und mutigen Handelns eines freiwilligen Rettungsschwimmers, Charlie Verco, der sie zurück ans Ufer paddelte, sowie der schnellen Hilfe von Rettungsschwimmer und der Öffentlichkeit, die Tourniquets anlegten, rettete die 34-jährige Frau ihr Leben und befindet sich nun in kritischem Zustand, wobei einem Arm amputiert wurde, nachdem der Hai sie an Armen und Beinen gebissen hatte.

Um Stewart zu unterstützen und Spenden für ihre Familie zu sammeln, versammelten sich eine vom Stadtrat von Randwick, einem Vorort von Sydney, organisierte Veranstaltung und des Coogee Surf Life Saving Club eine Woche nach dem Vorfall Tausende von Menschen am selben Strand und schwammen zu ihren Ehren. Überwachungsdrohnen, Rettungsschwimmer auf Jetski und aufblasbare Rettungsboote waren vor Ort und beruhigten Schwimmer, berichtet die Australian Broadcasting Corporation.

Das Ereignis hatte eine besondere Bedeutung: Den Menschen Trost zu geben, nach dem traumatischen Vorfall wieder ins Wasser zu gehen. "Es ist eine Gemeinschaft, die zusammenkommt, um Leah in die Arme zu schließen, aber auch, um an unseren besonderen Ort, Coogee Beach, zurückzukehren. So viele Menschen finden Kraft im Wasser, sie finden Trost, sie finden Unterstützung, sie finden Frieden, und das wurde ihnen genommen, war wirklich schwer", sagte der Bürgermeister von Randwick, Dylan Parker.

Nach dem Schwimmen wurde am Strand ein Essen organisiert, um Spenden für Stewart zu sammeln, eine Mutter und Lehrerin, die in der lokalen Gemeinschaft sehr geschätzt wurde.