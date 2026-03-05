Eine neue Studie zeigt, welche Elektrofahrzeugmarke die saubersten Autos herstellt

HQ

Es ist eine Sache, die Emissionen drastisch zu senken, indem man auf ein Elektrofahrzeug umsteigt, statt auf ein Auto mit Benzin oder Diesel umzusteigen, aber etwas ganz anderes, einen Hersteller basierend auf den Emissionen aus der tatsächlichen Produktion auszuwählen.

Deshalb hat eine breite Studiengruppe, Lead The Charge, die tatsächlichen Produktionsemissionen ausgewählter Elektroautomarken analysiert und festgestellt, dass Tesla den geringsten Klimaauswirkung durch die tatsächliche Produktion seiner Modelle aufweist, dicht gefolgt von Ford und Volvo.

Im Laufe seiner Lebensdauer herrscht weiterhin ein breiter Konsens, dass ein Elektrofahrzeug viel, viel weniger verschmutzt und als entscheidend für die Dekarbonisierung des Transports gilt, aber die Produktion von Elektrofahrzeugen ist weiterhin bis zu einem gewissen Grad auf fossile Brennstoffe angewiesen, und ein Teil des Mineralabbaus wurde beispielsweise mit schlechten Arbeitspraktiken in Afrika in Verbindung gebracht, was diese umfassendere Betrachtung der Produktionsemissionen ausgelöst hat.

Wie Sie auf dem untenstehenden Bild der Studie sehen können, verschmutzen westliche Hersteller deutlich weniger als chinesische Hersteller, wobei der "beste" Geely auf Platz 8 hinter Tesla, Ford, Volvo, Mercedes, VW, BMW und Renault ist.