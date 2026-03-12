Eine neue satirische Statue in Washington zeigt Trump und Epstein als Liebende aus Titanic

HQ

Ein neues Werk politischer Straßenkunst ist in Washington erschienen, das Donald Trump und Jeffrey Epstein als tragische Liebende aus Titanic darstellt.

Die fast 12 Fuß hohe Statue wurde am Dienstag auf dem National Mall aufgestellt. Er stellt die berühmte Bug-der-Schiffs-Szene des Films nach, in der Trump hinter Epstein steht und die Arme ausbreitet, während sie dem Washington Monument zuwenden. Die goldene Installation trägt den Titel "King of the World ."

Das Kunstwerk gilt als der neueste Stunt eines mysteriösen Kollektivs namens The Secret Handshake , das zuvor satirische Werke mit Bezug auf Trump und Epstein in der Stadt installiert hat.

Das Weiße Haus verurteilte die Darbietung schnell, die Sie unten sehen können, und bezeichnete sie als politisch motiviert. Trump hat lange darauf bestanden, von Epsteins Verbrechen nichts zu wissen, und sagt, er sei in den Akten zum Fall vollständig entlastet worden.