Eine neue Option im Xbox-Backend schlägt die Möglichkeit vor, Online-Käufe auf der Plattform in Raten zu bezahlen

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Mitten in der aktuellen Flut von Xbox-Nachrichten richten sich nun alle Augen darauf, wie das Unternehmen plant, die erwarteten Gewinnmargen zu erreichen, da eine operative Umstrukturierung im Gange ist. Es gibt sogar Berichte, die darauf hindeuten, dass ein mögliches Spin-off in Erwägung gezogen wird, um Xbox in eine Tochtergesellschaft zu verwandeln und sogar externe Investoren zusammen mit Microsoft selbst einsteigen zu lassen.

Kurz gesagt, dies sind turbulente Zeiten für das grüne Team, denn heute wurde bekannt, dass der Leiter von Xbox Game Studios, Craig Duncan, und die Leiterin des Personals, Louise O'Connor, verloren geht. Xbox erkundet neue Geschäftsmodelle, die besser mit der aktuellen Tech-Branche im Einklang stehen, und es scheint, als wolle es auch einige Änderungen an der traditionellen Art des Spielekaufs auf seiner Plattform einführen. Laut Berichten auf X (danke, Insider Gaming) ist im Backend (außer Sichtweite der Nutzer) eine Option aufgetaucht, die eine Funktion "Jetzt spielen, später bezahlen" aktivieren, mit Optionen, PayPal- und Klarna-Konten zu verknüpfen, zwei der führenden sicheren Online-Zahlungsplattformen. Diese Dienste umfassen zinsfreie Ratenzahlungen für Spiele (bis zu einer bestimmten Anzahl von Zahlungen).

Sharma kommentierte vor ein paar Tagen, dass Branchenakteure bis Ende dieses Jahres beginnen könnten, "radikal andere Geschäftsmodelle, die wir uns nie vorgestellt hatten, Gestalt anzunehmen." Diese Option 'Jetzt kaufen, später bezahlen' wurde noch nicht offiziell angekündigt, und es ist unklar, ob sie tatsächlich das Licht der Welt sehen wird oder sich weiterhin in der internen Testphase befindet.

Falls es irgendwann Realität wird, glaubst du, dass das Preiserhöhungen für Spiele ermöglichen würde, wie zum Beispiel den angeblichen Preis von 100 Dollar für GTA VI?