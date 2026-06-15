Craig Duncan, Leiter von Xbox Game Studios, tritt zurück

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Es waren wirklich verrückte zwei Wochen bei Microsoft, besonders bei Xbox. Erstens wegen der bahnbrechenden Enthüllungen über die Zukunft des Unternehmens in Bezug auf seine Spiele, insbesondere die Ankündigung, dass Gears of War: E-Day exklusiv für das Xbox-Ökosystem sein wird, ebenso wie Clockwork Revolution. Kurz nach den Sommerveranstaltungen gaben Asha Sharma und Matt Booty bekannt, dass eine umfassende operative Umstrukturierung notwendig sei, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern, mit dem Ziel, es bis 2030 auf Platz eins zu setzen.

Hier schrillten die Alarmglocken, insbesondere als The Information vor wenigen Tagen behauptete, Berichte über eine mögliche Trennung zwischen Microsoft und Xbox und sogar einen Teilverkauf der Sparte zu haben. Obwohl diese Information noch nicht offiziell bestätigt wurde, scheint die heutige Nachricht bestimmte Punkte in der Ereigniskette miteinander zu verknüpfen. Laut The Game Business ist der ehemalige Leiter von Xbox Game Studios, Craig Duncan, nach nur 18 Monaten in dieser Position zurückgetreten. Auch die Leiterin des Teams bei Xbox Game Studios, Louise O'Connor, ist zurückgetreten.

Duncan war seit 2011 bei Xbox und ist vor allem dafür bekannt, dass er 14 Jahre lang als Direktor bei Rare tätig war. Im November 2024 folgte er Alan Hartman in dieser Rolle nach, und seine Aufgabe war es, The Coalition, Halo Studios, Flight Sim, Turn 10, Playground Games, Rare, Obsidian, Ninja Theory, Compulsion Games, The Initiative, Double Fine, InXile, Undead Labs, World's Edge und XGS Publishing zu überwachen. O'Connor, eine Veteranin bei Rare seit 1999, als sie begann, den Nintendo-64-Titel Conker's Bad Fur Day zu animieren, war seitdem an unzähligen Projekten beteiligt, bis sie das Studio nach der Absetzung von Everwild verließ. Im vergangenen September hat sie die Rolle übernommen, die sie nun verlässt.

Laut dem Bericht hat Duncan eine interne E-Mail an die Mitarbeiter gesendet, in der sie Folgendes schrieb:

"Als ich vor 20 Monaten die Leitung bei XGS übernommen habe, war mein Ziel, unseren Studios, unseren Teams und den Menschen, die unsere Spiele erschaffen, zu dienen. Gemeinsam haben wir uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Spiele zu liefern, die Unternehmenskultur in unseren Studios zu stärken und die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten. Ich bin stolz sagen zu können, dass wir viele fehlerfreie Starts erreicht haben, die den kommerziellen Erfolg des Unternehmens vorangetrieben haben. (...) Louise war eine aufmerksame, kreative und vertrauenswürdige Partnerin, die stets Exzellenz gefördert und unsere Studios mit Klarheit und Hingabe unterstützt hat. Ich danke ihr für alles, was sie zu XGS beigetragen hat, und bin zuversichtlich, dass sie in allem, was sie unternimmt, erfolgreich sein wird."