Eine neue digitale Präsentation konzentriert sich diesen August vollständig auf Retro-Gaming.

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Pixel Helix, Marketingspezialisten mit Fokus auf Retro-Spielerlebnisse, stellen eine Präsentation für die Welt der Retrospiele namens Pixel Arcadia zusammen. Die Veranstaltung feiert Retro-Spiele, liefert uns Details zu neuen IPs, die von klassischen Titeln inspiriert sind, Wiederbelebungen beliebter Franchises und neue Möglichkeiten, Retro-Hardware weiterhin großartige Erlebnisse bieten zu lassen.

Pixel Arcadia spielt am Montag, den 24. August, um 20:00 CEST/19:00 BST. Sie findet in derselben Woche wie Gamescom statt und gibt uns einen Rückblick auf die alten Gaming-Zeiten, bevor wir auf alle kommenden Ankündigungen aus dem modernen Gaming-Bereich blicken.

"Pixel Arcadia ist ein dedizierter Raum für Retro-Spiele-Fans, der diesen wichtigen Teil der Branche feiert, indem er die Wegbereiter der Gaming-Vergangenheit ehrt und auf die Entwicklung ikonischer Franchises blickt. Durch die Zusammenarbeit mit großartigen Sponsoren, die unsere Vision teilen, können wir den Retro-Bereich mit echtem redaktionellen Wert unterstützen, sodass Entwickler ihre Ressourcen für die Entwicklung großartiger Spiele behalten und sie direkt mit ihrem Kernpublikum verbinden können. In Pixel Arcadia erhält jedes gezeigte Projekt die Zeit, den Respekt und das Storytelling, das es verdient", sagte Al Hibberd, CEO von Pixel Helix, in einer Pressemitteilung.

Der Retro-Bereich ist einer, der in den letzten Jahren immer mehr Interesse erfahren hat, da die Erhaltung von Spielen immer wichtiger wird. Die Old-School-Gaming-Atmosphäre am Leben zu erhalten, fühlt sich jetzt größer denn je an, besonders wenn man bedenkt, dass wir aufgrund der Komponenten- und Hardwarepreise wahrscheinlich länger bei den aktuellen Maschinen bleiben werden, als wir vielleicht erwartet haben.