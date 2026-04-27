Eine neue Browser-App lässt dich aufhören zu scrollen... mit einer riesigen Katze, die nicht entfernt werden kann

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Eine neue Browsererweiterung wurde entwickelt, die Nutzer von sozialen Medien verdrängt, wenn sie zu lange scrollen. Laut Dexerto taucht eine riesige Katze auf, wenn die Zeit gekommen ist.

Cat Gatekeeper ist eine Chrome-Erweiterung von "ZOKUZOKU" und funktioniert wie ein digitaler Pausentimer für soziale Medien. Die App legt eine große orangefarbene Katzen-Überlagerung über das Browserfenster, und deshalb ist es unmöglich, die Seite bis zum Ende des Timers weiterzunutzen.

Nutzer können ihr eigenes Nutzungslimit festlegen (standardmäßig 60 Minuten) und eine Pausenzeit (standardmäßig 5 Minuten). Sobald das Limit erreicht ist, erscheint die Katze auf dem Bildschirm, und der Nutzer muss warten, bis der Countdown endet, bevor die Sitzung zurückgesetzt wird. Es muss gesagt werden, dass diese Verlängerung nur die Zeit zählt, solange der unterstützte Social-Media-Tab aktiv ist. Wenn der Nutzer zu einem anderen Tab oder einer App wechselt, pausiert der Timer.

Die derzeit unterstützten sozialen Medien sind X, Instagram, TikTok und YouTube. Aber aus irgendeinem Grund hat der Entwickler Screenshots geteilt, die Optionen für Facebook, Reddit, Threads und Bluesky zeigen.