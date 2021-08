Eine Million Verkäufe bei Pathfinder: Kingmaker eingetütet

HQ

Einen Monat vor dem dritten Geburtstag von Pathfinder: Kingmaker bestätigt der Publisher Deep Silver einen runden Verkaufserfolg. Owlcat Games' erfolgreich via Kickstarter finanziertes Strategie-Rollenspiel soll seit 2018 eine Million Exemplare verkauft haben, heißt es in einer frischen Pressemitteilung. Dass seit einem Jahr eine Definitive Edition des Computer-Rollenspiels für Playstation 4 und Xbox One erhältlich ist, dürfte den Verkäufen den letzten Schub gegeben haben.

Ende der Woche erscheint übrigens schon der Nachfolger, Pathfinder: Wrath of the Righteous. Der erscheint aber vorerst nur auf PC, da die Konsolenversionen bis nächsten März auf sich warten lassen. Wenn ihr mehr über das Original erfahren wollt, ist unsere ursprüngliche Kritik eine gute Anlaufstelle.

HQ