Eine Million Menschenaffen beginnen Ancestors: The Humankind Odyssey

Das Survival-Abenteuer Ancestors: The Humankind Odyssey kam bei uns im Test leider nicht sehr gut weg, doch diese Kritik scheint den Verkäufen keinen Abbruch getan zu...

Ancestors: The Humankind Odyssey entwickelt sich im Dezember auf Konsolen

am 29. Oktober 2019 um 20:46 NEWS. Von Stefan Briesenick

Panache Digital Games und Private Division gaben heute bekannt, dass Ancestors: The Humankind Odyssey am 6. Dezember auf Xbox One und Playstation 4 veröffentlicht wird....