Eine Million Menschen nehmen an der ersten wirklich vielfältigen Veranstaltung von Papst Leo XIV. teil

HQ

Papst Leo XIV. hatte am vergangenen Wochenende in Rom seine erste wirkliche Messeveranstaltung, als der kürzlich ernannte Papst dem Jubiläum der Jugend in Rom vorstand, an dem mehr als eine Million Katholiken aus der ganzen Welt teilnahmen. Die Teilnehmerzahlen, die nach der Veranstaltung zwischen dem 28. Juli und dem 3. August veröffentlicht wurden, wurden vom Präfekten von Rom, Lamberto Giannini, bestätigt, was es auch zur größten Veranstaltung in Rom in den letzten 25 machte und die Beerdigungen von Benedikt XVI. und Papst Franziskus übertraf.

"Ich denke, ich kann sagen, dass dies in den letzten 25 Jahren das bedeutendste und beeindruckendste Ereignis in Italien und vielleicht sogar in Europa war", sagte Gianni (via Zenit). An der abschließenden Predigt am Sonntag nahmen 20 Kardinäle, 450 Bischöfe und 7.000 Priester an einer völlig überfüllten Esplanade am Tor Vergata teil.

Falls Sie sich fragen, so sieht eine Million Menschen aus, die an einem Ort versammelt sind...

Die Veranstaltung umfasste auch den Weltjugendtag und richtete sich an die junge Generation der Katholiken. Natürlich erinnerte Leo XIV. an die Menschen, die von den Kriegen in Gaza und der Ukraine betroffen waren, die für Kinder besonders schädlich sind. "Wir sind mit den jungen Menschen in Gaza, mit den jungen Menschen in der Ukraine und in jedem Land, das vom Krieg blutig gezeichnet ist", sagte der amerikanische Papst. "Du bist das Zeichen, dass eine andere Welt möglich ist. Eine Welt der Freundschaft, in der Konflikte nicht mit Waffen, sondern mit Dialog gelöst werden."

Ursprünglich mit einer halben Million Besuchern gerechnet, musste die Stadt laut EuroNews die Sicherheitsmaßnahmen verstärken, und Sanitäter mussten 1.200 Menschen helfen, die meisten aufgrund von Hitze, Prellungen, Sonnenstichen und Angstzuständen. Zwei junge Pilger aus Spanien und Ägypten starben an den Folgen eines plötzlichen gesundheitlichen Notfalls, und der Papst drückte sein Beileid aus.