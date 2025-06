Eine massive Holstin-Demo wurde gerade im Schatten veröffentlicht

Die Zuschauer des Future Games Show waren nur überrascht von der Ankündigung des Entwicklers Sonka, dass das Indie-Survival-Spiel Holstin jetzt eine Demo zur Verfügung hat, und zwar eine große.

Während der Show hatte das Spiel einen Auftritt, um einen neuen Trailer zu präsentieren, bevor es auch darauf hinwies, dass eine Demo, die sich über bis zu zwei Stunden des Spiels erstreckt, jetzt für alle Fans auf dem PC über Steam verfügbar ist.

Dies folgt auf zwei vorherige Demos, und was diese Demo von den anderen unterscheidet, erfahren wir: "Die neue Demo bietet den Spielern einen sehr ausführlichen ersten Blick auf das gesamte unheimliche 90er-Jahre-Osteuro-Erlebnis des Spiels. Es beginnt mit dem ersten Teil von Holstins Geschichte, in dem erklärt wird, was Sie in die verfallende und besessene polnische Seestadt Jeziorne-Kolonia gezogen hat. Probiere das Kern-Gameplay aus, von intensiven Kämpfen und dem Lösen von Umgebungsrätseln bis hin zum Plündern ums Überleben, der Erkundung von mit Schlamm verseuchten Straßen und Innenräumen und der Interaktion mit den nicht ganz so stabilen Einheimischen, die sich noch nicht vollständig gedreht haben."

Ansonsten verspricht dieser erweiterte Einblick in das Spiel auch das Kamerasystem zu zeigen, das in Holstin verwendet wird, sowie das Beleuchtungssystem, das "nahtlos zwischen mehreren Perspektiven in echtzeitbeleuchteten, vollständig 3D-Pixelumgebungen wechselt".

Im Moment bereitet Holstin die Veröffentlichung eines Kickstarter vor, um Spenden zu sammeln, um den letzten Teil des Spiels abzuschließen und den Fans die Möglichkeit zu geben, eine Handvoll zusätzlicher Funktionen und Ideen zu aktivieren und zu unterstützen. Das genaue Datum, an dem das Kickstarter erscheinen wird, muss noch bestätigt werden, aber wir wissen, dass dies dem vollständigen Start des Spiels später im Jahr 2025 auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und Switch 2 vorausgehen wird.

Schaut euch den neuen Trailer unten an.