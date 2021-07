In der ersten Woche verkaufte sich das Beat 'em Up Guilty Gear: Strive von Arc System Works über 300.000 Mal und im letzten Monat sind 200.000 weitere Kopien dazugekommen. Die Entwickler koppeln die Erfolgsmeldung von weltweit über 500.000 ausgelieferten Einheiten mit der Ankündigung einer Ankündigung. Am 21. Juli um 03:00 Uhr in der Nacht wird das Studio den ersten DLC-Charakter von Guilty Gear: Strive vorstellen. Wer der neue Kämpfer ist, erfahren wir kommende Woche.

Quelle: Arc System Works.