Eine Game Boy-Cartridge könnte gefälscht sein, aber es gibt eine App, die das überprüfen kann

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Retro-Gaming und Sammeln können ein lukratives Geschäft oder ein ernsthaftes Hobby sein, aber wir wissen auch, dass es Fake-Spiele in der Wildnis gibt. Wie von Time Extension und Retro Dodo berichtet, hat Epilogue eine Smartphone-Anwendung namens Retrace veröffentlicht, die mit dem GB Operator funktioniert, sodass du überprüfen kannst, ob ein Cartridge echt ist.

Und was ist ein GB Operator, fragen Sie sich vielleicht? Es handelt sich um einen Adapter, der Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance Module aufnehmen kann. Und dann läuft diese Module auf deinem Computer unter Emulation.

Die neue Retrace-Smartphone-App macht es einfacher als zuvor, besonders wenn Sie unterwegs sind und Game Boy-Spiele kaufen und vor der Abgabe Ihres Geldes einen Test machen möchten. Time Extension besagt, dass "es ein ernsthaftes Geschäft ist, billig gefälschte Carts herzustellen, und das könnte der ideale Weg sein, sich davor zu schützen".

Die Nutzung der Retrace-App mit GB Operator scheint ziemlich einfach zu sein, da du einfach "deinen GB Operator holen, sicherstellen, dass die neueste Firmware läuft, und die Retrace-Anwendung für dein Handy herunterladen musst." Stecke den GB Operator mit einem USB-C-Kabel an dein Handy, stecke eine Cartridge ein, und es zeigt dir nicht nur, ob es authentisch ist, sondern gibt dir auch den typischen Preis für das Spiel an."